التحالف العربي يعلن تدمير مخازن أسلحة نوعية بمعسكر للحوثيين في صنعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي، مساء أمس السبت، أنه دمر مخازن للأسلحة النوعية تابعة للحوثيين بضربات جوية على معسكر التشريفات في العاصمة اليمنية صنعاء.وقال التحالف، في بيان له: "دمرنا مخازن للأسلحة النوعية في معسكر التشريفات والعملية استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من المعسكر في صنعاء".وأضاف التحالف أن "على الحوثيين البدء بإخراج الأسلحة من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).في وقت سابق من أمس السبت، أعلن التحالف شن "ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء" ضمن عملية قال إنها جرت "استجابة للتهديد".وتابع: "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من معسكر التشريفات والعملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".ومساء يوم الجمعة الماضي، أعلن التحالف العربي عن مقتل شخصين في مدينة صامطة جنوب السعودية بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون، وفق ما نقلت (واس).