حمد: ما يحصل في برقة انتفاضة حقيقية تمتد من قرية إلى أخرى

رام الله - دنيا الوطنأكدت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا"، سمر حمد، مساء اليوم السبت، أن ما يحصل في قرية برقة يمثل انتفاضة حقيقية تمتد من قرية إلى أخرى للدفاع عن الأرض، وقالت حمد إن برقة اليوم تسجل انتفاضة بطولية دفاعا عن أرضها في وجه المستوطنين الذين تحرسهم قوات الاحتلال وتغطي على اعتداءاتهم وجرائمهم.وأضافت "أن هذه الروح الثورية ستبقى تهدر في نفوس أبناء شعبنا ما دامت اعتداءات الاحتلال مستمرة، ومنذ ساعات تندلع في قرية برقة مواجهات عنيفة، بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين، أُصيب خلالها عشرات المواطنين الذين تمكنوا من جرح جندي إسرائيلي في وجهه".وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها الميدانية سجلت حتى اللحظة 135 إصابة خلال المواجهات في برقة، منبينها 5 بالرصاص الحي و35 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.واحتشدت مجموعات من الفلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية إلى جانب أهالي قرية بُرقة للتصدي لهجمات وعربداتالمستوطنين التي تتواصل بشكل بربري منذ أيام.وكما استهدف مقاومون مساء اليوم قوات الاحتلال بالرصاص الحي بشكل مباشر في برقة، واشتعلت جماهير البلدة بالهتافاتللمقاومة وقائد كتائب القسام محمد الضيف.وبالتزامن مع ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في بلدتي بيتا وبزاريا قضاء نابلس، أشعلخلالها شبان "الإرباك الليلي" الإطارات المطاطية ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة وقنابل "المولوتوف" الحارقة.وفي وقت سابق، دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة نابلس الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات وتظاهرات التصدي للمستوطنين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وجنين، وكما دعت حركة "حماس" إلى النفير ونصرة أهالي قرية برقة، وحثت على الانضمام لـ"السواعد الرامية" ولجان مقاومة المستوطنين.