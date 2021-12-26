الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تعلن انطلاق تدريبات "الركن الشديد 2"

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن انطلاق فعاليات التدريب المشترك لفصائل المقاومة "الركن الشديد 2"، لافتةً إلى أنها ستستمر لعدة أيام في مواقع وميادين التدريب بمشاركة كافة فصائل المقاومة الفلسطينية.



وأوضحت "الغرفة المشتركة" في بيان لها، أنه "من المقرر أن يشهد التدريب المشترك العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات العسكرية لتبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم وسرعة تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار".



وأشارت الغرفة إلى أنّ "التدريبات ستُختتم بمناورة "الركن الشديد 2" العسكرية المشتركة والتي تهدف لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية لفصائل المقاومة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات".





رام الله - دنيا الوطن