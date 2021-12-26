اتحاد المحامين العرب يطالب باتخاذ خطوات جادة لوقف (إرهاب) المستوطنين

المكاوي بن عيسى

رام الله - دنيا الوطنطالبالأمين العام لاتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان، باتخاذ خطوات جادة لوقف الممارسات (الإرهابية) للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني التي تتعارض مع كافة القوانين الدولية.وأدان بن عيسى في تصريح صحفي اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين في قرية برقة شمال غرب نابلس، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن إصابة العشرات، وكذلك دهس مستوطن لسيدة بقرية شمال مدينة رام الله، مستنكراً الصمت الدولي حيال سياسة الاحتلال الإجرامية الاستيطانية ضد المواطنين الفلسطينيين.وأشار إلى أن الانتهاكات والاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين وما يقومون به من ترويع للفلسطينيين في الضفة الغربية بمهاجمة منازلهم، وأراضيهم هي عمليات (إرهابية) ممنهجة تتم تحت إشراف قوات الاحتلال ودعمه وحمايته، ما تستلزم وقفة دولية عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل.وأكد على أن عملية الدهس الإرهابية التي قام بها مستوطن برام الله وأسفرت عن استشهاد امرأة فلسطينية، وعدم تعقبه، والقبض عليه لمحاكمته، تُظهر جلياً تعاون قوات الاحتلال مع المستوطنين في تنفيذ عمليات الإرهاب، وجرائم الحرب".