مصر: تسجيل 25 حالة وفاة و866 إصابة جديدة بـ (كورونا)



وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 380520 من ضمنهم 316656 حالة تم شفاؤها، و 21571 حالة وفاة".



وأضاف: "أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)".



وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأحد عن تسجيل 866 إصابة جديدة و25 وفاة بفيروس (كورونا) في البلاد.