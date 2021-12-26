الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منزل محافظ القدس



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اقتحمت منزل محافظ القدس، عدنان غيث، في الحارة الوسطى من بلدة سلوان وعاثت فيه خراباً.



كما اقتحمت منزل المقدسي فوزي الباسطي في حي باب حطة بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة وأجرت فيه عمليات تفتيش دقيقة.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية حي بطن الهوى في بلدة سلوان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين قاموا بإطلاق قنابل الغاز والصوت صوب الشبان والمنازل.











رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، منزل محافظ القدس، وعضو المجلس الثوري لحركة (فتح) عدنان غيث.