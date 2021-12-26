الاحتلال يغلق الطريق الواصلة بين جنين ونابلس

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، الطريق الواصلة بين جنين ونابلس، ومنعت المواطنين من العبور من خلالها.وقال محمد عازم، رئيس بلدية سبسطية: "إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدة المقامة على مدخل بلدة الناقورة، قرب مستوطنة (شافي شمرون)، ومنعت المواطنين من العبور من خلالها".وأضاف أن "الطريق تحول باتجاه بلدة سبسطية مرورا ببلدة عصيرة الشمالية وصولا إلى مدينة نابلس"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وكانت بلدات وقرى برقة وسبسطية وبزاريا وسيلة الظهر، شهدت الليلة الماضية اعتداءات للمستوطنين على منازل المواطنين واستهدافهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.