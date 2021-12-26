الولايات المتحدة تلغي مئات الرحلات الجوية بسبب تفشي المتحور (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنتواصل شركات الطيران الأمريكية إلغاء رحلات الطيران، بسبب التفشي السريع للمتحور الجديد (أوميكرون)، حيث أعلنت أمس السبت، عن إلغاء ما يقرب من 900 رحلة طيران.وأدت زيادة الإصابات بالمتحور الجديد (أوميكرون) إلى إبعاد بعض الطيارين وغيرهم من أفراد الأطقم، بحسب ما جاء على موقع (سبوتنيك بالعربي).ووفقا لإحصاء يجري تحديثه باستمرار على موقع تتبع الرحلات الجوية (فلايت أوير دوت كوم)، جرى إلغاء ما يزيد على 880 رحلة داخلية وخارجية في يوم عيد الميلاد، ارتفاعاً من 690 رحلة عشية عيد الميلاد، بينما تأخرت حوالي 800 رحلة طيران أخرى.وأظهرت بيانات الموقع أن شركة (دلتا إير لاينز) ألغت 292 رحلة حتى الساعة 1623 بتوقيت غرينتش، بينما قال متحدث باسم شركة أمريكان إيرلاينز إنها اضطرت إلى إلغاء 90 رحلة داخلية.وكانت شركات (دلتا) و(يونايتد) و(جيت بلو) قد أعلنت في وقت سابق، أن إصابات بمتحور (وميكرون) بين العاملين أدت إلى إلغاء عدد من رحلاتها.وحول العالم، جرى إلغاء ما يزيد على 2500 رحلة طيران إجمالاً أمس السبت، وتأخرت حوالي 4200 رحلة أخرى.