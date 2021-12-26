الاحتلال يعتقل أحد حراس المسجد الأقصى بعد محاصرته داخل قبة الصخرة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، لؤي أبو السعيد، حارس المسجد الأقصى بعد مداهمة مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.ووفقاً لموقع (القسطل) الإخباري، فإن عناصر الشرطة الإسرائيلية فرضت حصاراً على مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى، منذ ساعات الصباح الأولى، وتعرض حارس المصلى لؤي أبو السعيد إلى الاعتداء من طرف الشرطة، التي طلبت دعماً لزيارة عدد عناصرها في المكان، قبل أن يحاصروه في الداخل ويتم اعتقاله.