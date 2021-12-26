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دولي

الولايات المتحدة الأولى عالمياً في قائمة أعداد الوفيات بـ(كورونا)

الولايات المتحدة الأولى عالمياً في قائمة أعداد الوفيات بـ(كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) حول العالم إلى أكثر من 279.4 مليون إصابة، بينما الوفيات إلى نحو 5.4 مليون، وفق جامعة (جونز هوبكنز الأمريكية).

ووفقاً لبيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم 279.442.059، وإجمالي الوفيات 5.396.343، وفق (روسيا اليوم).

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ816.463 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 52.092.894.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ618.655 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.234.623.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات  479.520 وإجمالي إصابات   34.779.815

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ298.670 وإجمالي إصابات 3.947.284. 

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 297.223 وإجمالي إصابات 10.189.722.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات202.424 وإجمالي إصابات 2.271.549.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 148.324 وإجمالي إصابات 11.958.928.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.053 وإجمالي إصابات 4.261.667

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 136.530 وإجمالي إصابات 5.622.431.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.348 وإجمالي إصابات 6.182.905

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