الحكومة الإسرائيلية تعقد جلستها الأسبوعية بالجولان للمصادقة على مخططٍ استيطاني

نفتالي بينت

جدعون ساعر

رام الله - دنيا الوطنتعقد الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، جلستها الأسبوعية على أراضي الجولان السوري المحتل، بهدف المصادقة على مخطط استيطاني ضخم، يهدف إلى مضاعفة أعداد المستوطنين حتى نهاية العقد الحالي.ووفق ما ورد في صحيفة (يسرائيل هيوم)، يقود المخطط الذي أطلق عليه مسمى "عاصمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة"،رئيس حكومة الاحتلال ، ووزير القضاء الإسرائيلي، كما تشارك فيه غالبية الوزارات الحكومية الإسرائيلية.ويعتبر المخطط غير مسبوق ويقضي برصد مبلغ يصل إلى مليار شيقل، لتعزيز السيطرة على الجولان المحتل، منها 576 مليون شيقل مخصصة للإسكان والتطوير، بهدف زيادة 3300 وحدة استيطانية في مستوطنات جديدة ستقام خلال الأعوام الخمسة المقبلة، أبرزها مستوطنتي "أسيف" و"ميطار".ويهدف المخطط، للعمل على بناء أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الجولان القائمة، ليشمل بالمحصلة زيادة عدد المستوطنين من 23 ألفا إلى 50 ألفا في الأعوام المقبلة.ويدعم تعزيز الاستيطان ومضاعفة أعداد المستوطنين إلى تحويل هضبة الجولان المحتلة إلى مركز لتكنولوجيا المناخ والطاقة المتجددة، وتطوير مجالات العمل، والطاقة، والصناعات الزراعية، والمناطق التجارية، والمصانع، وتوفير الفي فرصة عمل جديدة للمستوطنين.