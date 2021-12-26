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دولي

أكثر من 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الصين

أكثر من 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الصين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، عن تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في آخر 24 ساعة.

جاء ذلك خلال بيان أصدرته اللجنة قائلةً: "إن 158 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 87 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد".

وأضافت: "أن الصين أيضا 29 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، ارتفاعا من 24 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة".

وذكرت اللجنة: "أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل منذ بدء انتشار الجائحة وحتى يوم الجمعة 101077 إصابة مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636".

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