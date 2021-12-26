أكثر من 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الصين
كشفت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، عن تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في آخر 24 ساعة.
جاء ذلك خلال بيان أصدرته اللجنة قائلةً: "إن 158 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 87 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد".
وأضافت: "أن الصين أيضا 29 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، ارتفاعا من 24 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة".
وذكرت اللجنة: "أن بر الصين الرئيسي سجل منذ بدء انتشار الجائحة وحتى يوم الجمعة 101077 إصابة مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636".
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