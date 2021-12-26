شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء صافية نهاراً وشديدة البرودة ليلاً

الطقس: أجواء صافية نهاراً وشديدة البرودة ليلاً
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الأحد صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً إلى بارد نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وشديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الدائرة بأن يكون الجو بعد غد الثلاثاء غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم  الأربعاء المقبل يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو باردا نسبياً الى بارد نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

كشف &#34;التنسيقات المصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

أبو ردينة: الوضع الحالي جراء سياسات إسرائيل &#34;غير مقبول ولا يحتمل&#34;

أبو ردينة: الوضع الحالي جراء سياسات إسرائيل "غير مقبول ولا يحتمل"

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بالضفة

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بالضفة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

حالة معابر قطاع غزة اليوم الأحد

حالة معابر قطاع غزة اليوم الأحد

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

جيش الاحتلال يقرر تعزيز فرقة الضفة بقوات إضافية

جيش الاحتلال يقرر تعزيز فرقة الضفة بقوات إضافية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو ردينة: الوضع الحالي جراء سياسات إسرائيل &#34;غير مقبول ولا يحتمل&#34;

أبو ردينة: الوضع الحالي جراء سياسات إسرائيل "غير مقبول ولا يحتمل"

نابلس: مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في بلدة سبسطية

نابلس: مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في بلدة سبسطية

القدس: مواجهات مع الاحتلال في بلدة سلوان

القدس: مواجهات مع الاحتلال في بلدة سلوان

منظمتان حقوقيتان تقدمان التماساً لاستئناف زيارة أسرى غزة بسجون الاحتلال

منظمتان حقوقيتان تقدمان التماساً لاستئناف زيارة أسرى غزة بسجون الاحتلال

شاهد: تعليق صورة لميخائيل غورباتشوف على سور السفارة الأمريكية بروسيا

شاهد: تعليق صورة لميخائيل غورباتشوف على سور السفارة الأمريكية بروسيا

نقابة المحامين تعلن مقاطعتها لهيئات محاكم الجنايات غدًا الأحد

نقابة المحامين تعلن مقاطعتها لهيئات محاكم الجنايات غدًا الأحد

مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام في الأغوار

مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام في الأغوار

الاحتلال يوقف المركبات ويفتشها قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة

الاحتلال يوقف المركبات ويفتشها قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة

منوعات

فنان شهير يُعلق على ظاهرة رفع اللاعبين العرب علم فلسطين بعد المباريات

فنان شهير يُعلق على ظاهرة رفع اللاعبين العرب علم فلسطين بعد المباريات

شاهد: عمرو دياب ومجموعة من النجوم يحتفلون بالكريسماس بهذه الطريقة

شاهد: عمرو دياب ومجموعة من النجوم يحتفلون بالكريسماس بهذه الطريقة

ابنة ماجد المصري تطرد ضيوف حفل زفافها.. والدتها تكشف الحقيقة

ابنة ماجد المصري تطرد ضيوف حفل زفافها.. والدتها تكشف الحقيقة

ما حقيقة اعتزال غادة عبد الرازق الفن وارتدائها الحجاب؟

ما حقيقة اعتزال غادة عبد الرازق الفن وارتدائها الحجاب؟

شاهد: نانسي عجرم ترقص مع بناتها احتفالاً بعيد ميلاد زوجها

شاهد: نانسي عجرم ترقص مع بناتها احتفالاً بعيد ميلاد زوجها

برومانسية بالغة.. قبلة تشعل عيد زواج يوسف الخال ونيكول سابا العاشر

برومانسية بالغة.. قبلة تشعل عيد زواج يوسف الخال ونيكول سابا العاشر

أحلام الشامسي تبكي على المسرح وزوجها يحتضنها

أحلام الشامسي تبكي على المسرح وزوجها يحتضنها

بعد اعتزاله.. أدهم نابلسي يتلو آيات من القرآن الكريم

بعد اعتزاله.. أدهم نابلسي يتلو آيات من القرآن الكريم

شاهد: ابنة إلهام الفضالة تقوم بتذويب الفيلر من شفتيها بعد نفخهما

شاهد: ابنة إلهام الفضالة تقوم بتذويب الفيلر من شفتيها بعد نفخهما

والدة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بجمالها.. ومدى الشبه الكبير بينهما

والدة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بجمالها.. ومدى الشبه الكبير بينهما

عربي

الأردن: تسجيل 12 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون) في البلاد

الأردن: تسجيل 12 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون) في البلاد

السعودية تحسم الجدل المثار بشأن إمكانية استيراد شجرة &#34;الكريسماس&#34;

السعودية تحسم الجدل المثار بشأن إمكانية استيراد شجرة "الكريسماس"

الصحة الأردنية: تسجيل 41 وفاة و1164 إصابة بفيروس &#34;كورونا&#34;

الصحة الأردنية: تسجيل 41 وفاة و1164 إصابة بفيروس "كورونا"

السودان: قطع الإنترنت قبيل مظاهرات تطالب بـ &#34;الحكم المدني&#34;

السودان: قطع الإنترنت قبيل مظاهرات تطالب بـ "الحكم المدني"