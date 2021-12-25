شؤون فلسطينية

القدس: مواجهات مع الاحتلال في بلدة سلوان

القدس: مواجهات مع الاحتلال في بلدة سلوان
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت، مساء اليوم السبت، مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت حي بطن الهوى في بلدة سلوان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين قاموا بإطلاق القنابل الغازية والصوتية صوب الشبان.

ويواجه أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان، خطر الإخلاء والتهجير من أرضهم ومنازلهم، لصالح إقامة حزام من المستوطنات، ضمن مساع حثيثة، هدفها النهائي تهويد المدينة المقدسة وتغيير طابعها.

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