دولي

إيطاليا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ(كورونا) منذ بدء تفشي الوباء

إيطاليا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ(كورونا) منذ بدء تفشي الوباء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 54762 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بدء الجائحة.

وهذا ثالث يوم على التوالي تسجل فيه البلاد حصيلة قياسية للإصابات اليومية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما رصدت السلطات الصحية 144 وفاة جديدة بالفيروس، مقابل 141 وفاة في اليوم السابق.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 136530، فيما تجاوز العدد الكلي للإصابات الـ5 ملايين حالة.

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