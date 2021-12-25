شاهد: العالول يشارك في المواجهات مع الاحتلال ببلدة برقة بنابلس











رام الله - دنيا الوطنشارك محمود العالول، نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، في المواجهات التي اندلعت مساء اليوم السبت، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة برقة بمدينة نابلس.يشار إلى أن عشرات المواطنين أصيبوا، مساء اليوم السبت، برصاص الاحتلال حي والمغلف بالمطاط، والاختناق بحالات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخلي بلدتي برقة وبزاريا شمال نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل برقة الرئيسي، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان وإطلاق كثيف للرصاص والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.