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السعودية تحسم الجدل المثار بشأن إمكانية استيراد شجرة "الكريسماس"

السعودية تحسم الجدل المثار بشأن إمكانية استيراد شجرة "الكريسماس"
رام الله - دنيا الوطن
حسمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، اليوم السبت، الجدل المثار حول استيراد الرموز والعلامات الدينية المتعلقة بأي ديانة غير الإسلام، ومنها شجرة الكريسماس.

ونشرت الهيئة على حسابها الرسمي على (تويتر)، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة أكدت من خلالها على حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمنع استيراد شجرة "الكريسماس" وأي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد وقبيل "الكريسماس" مباشرة، تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي صورة، يقولون إنها لشجرة عيد الميلاد وضعت في أحد المجمعات التجارية في المملكة العربية السعودية.

المنشور المتداول يظهر شجرة ضخمة (يمكن رؤيته من هنا بعد حذفه من فيسبوك) يمر بجوارها رجل يرتدي زيا خليجيا تقليديا، ويبدو بالفعل أنها في مركز تجاري، وصاحب نشر الصورة تعليقات تنتقد وأخرى ترحب بظهور الشجرة في السعودية. ومع ذلك فهذا الادعاء كاذب.

الصورة ترجع إلى شجرة عيد ميلاد عرضت في أحد فنادق أبو ظبي، وكانت تعرف بـ"أغلى شجرة عيد ميلاد" آنذاك، ونشرت هذه الصورة لأول مرة من قبل وكالة "فرانس برس" عام 2010.

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