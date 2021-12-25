شاهد: تعليق صورة لميخائيل غورباتشوف على سور السفارة الأمريكية بروسيا













رام الله - دنيا الوطنرتبت مجموعة فنية روسية عرضا ضوئيا على جدار السفارة الأمريكية في العاصمة الروسية موسكو بمناسبة مرور 30 عاما على انهيار الاتحاد السوفياتي.وجسد العرض، الذي قدمته مجموعة "ري: فانش" تهنئة العم سام بعيد الميلاد، مذكّرا إياه بأنه قبل 30 عاما كان لديه هدية رائعة- انهيار القوة العظمى المنافسة- الاتحاد السوفيتي، لكن لن يكون هناك المزيد من الهدايا: "روسيا الكبرى تولد من جديد وتدافع عن مصالحها"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).أثناء العرض الخفيف على واجهة السفارة، تم عرض لقطات لميخائيل غورباتشوف وهو يعلن استقالته من منصب رئيس اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، ثم العم سام مرتديا قبعة بابا نويل ولقطات مختلفة من إنجازات روسيا الحديثة: عودة شبه جزيرة القرم، الألعاب الأولمبية، كأس العالم 2018، إطلاق صاروخ Angara-A5، محطة Akademik Lomonosov للطاقة النووية العائمة.وقالت المجموعة "في 25 ديسمبر/كانون الأول من عام 1991، تم إنزال العلم الأحمر لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية فوق قصر مجلس الشيوخ في الكرملين بموسكو. وبعد 30 عاما، اعتبرنا أن هذا الحدث رمزيا لإعادة رفع علم قوة عظمى في شكل إسقاط ضوئي كرمز لإحياء روسيا الكبرى".