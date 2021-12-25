نابلس: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخلي قريتي برقة وبزاريا

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم السبت، بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخلي بلدتي برقة وبزاريا شمال نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل برقة الرئيسي، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان وإطلاق كثيف للرصاص والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف أن مدخل بلدة بزاريا يشهد أيضا مواجهات في محاولة للتصدي لمسيرة المستوطنين التي اعلنوا عنها باتجاه موقع مستوطنة "حومش" المخلاة.