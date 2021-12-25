الصحة الأردنية: تسجيل 41 وفاة و1164 إصابة بفيروس "كورونا"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 41 وفاة و1164 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع الإجمالي إلى 12444 وفاة و1051421 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان نشرته وكالة (بترا)، أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة ليوم السبت بلغت 4.65 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 45285 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 108 حالات، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 88 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1077 حالة.وبينت أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4302428 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3892747 شخصا.