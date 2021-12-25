نواب أمريكيون يطالبون بفرض عقوبات على حزب الله وحماس

رام الله - دنيا الوطنطالب نواب ديمقراطيون وجمهوريون، إدارة الرئيس جو بايدن بفرض عقوبات إضافية على حزب الله اللبناني، وكذلك حركة حماس الفلسطينية.ووفقًا لصحيفة (معاريف)، فقد وقّع 20 نائباً من الحزبين على رسالة أرسلت إلى وزيري الخارجية أنتوني بلينكن، والخزانة جانيت يلين، لفرض عقوبات على الحزبين.يشار الى أن الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشبكة المالية لحزب الله في أيلول/ سبتمبر الماضي.وقبل نحو عامين، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على ثلاثة من أعضاء حزب الله، اثنان منهم من أعضاء البرلمان في لبنان.