طالع.. أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة، أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع، غداً الأحد.وقالت إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة + العاشرة، والمتأخرين من الكشف السابق + الحافلة الأولى من الكشف الجديد رقم (2021/44)كذلك السفر لجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/29)ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.كذلك دعتهم لإجراء فحص كورونا لكشف الجوازات المصرية وللحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد، اليوم وحتى الساعة 2 مساء في مركزي (شهداء الشاطئ) بغزة و(شهداء خانيونس) فقط.- مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:- الأحد 12/26: فحص الحافلتين (3+4).- الإثنين 12/27: فحص الحافلتين (5+6).- الثلاثاء 12/28: فحص الحافلتين (7+8).- الأربعاء 12/29: فحص الحافلتين (9+10).