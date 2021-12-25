اليونان: ارتفاع عدد ضحايا المهاجرين الغارقين قرب جزيرة باروس إلى 16 شخصا

رام الله - دنيا الوطنأعلن خفر السواحل اليوناني ارتفاع عدد ضحايا المهاجرين الغارقين بالقرب من جزيرة باروس اليونانية إلى 16 شخصا.وأصبحت هذه الكارثة الثالثة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، عندما اضطرت السلطات اليونانية لإنقاذ المهاجرين.حيث أنقذ خفر السواحل اليوناني، يوم أمس الجمعة، 90 مهاجرا، وتم نقلهم إلى جزيرة براسونيسي الصخرية بشمال جزيرة أنديكيثيرا اليونانية في البحر الأيوني، بعد تحطم المركب الشراعي الذي كان يقلهم الخميس الماضي. وبعد أعمال بحث طويلة في المياه تم العثور على جثث 11 ضحية في هذا المكان.يذكر أنه تم في العام الجاري تنفيذ أكثر من 1450 عملية بحث وإنقاذ، جرى خلالها إنقاذ أكثر من 29 ألف شخص".