الاحتلال يبعد فلسطينيين عن القدس والمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأبعدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين عن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، بعد الإفراج عنهما مساء أمس الجمعة.وقالت مصادر إعلامية إن شرطة الاحتلال أفرجت عن الفتى خالد عليان والشاب يحيى جبارين بعد اعتقالهما لساعات والتحقيق معهما في مركز القشلة بالقدس المحتلة.وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال أبعد "عليان" و"جبارين" عن القدس لـ 15 يومًا، فيما فرضت على "عليان" غرامة مالية.يُذكر أن "عليان" و"جبارين" اعتُقلا من المسجد الأقصى أمس، وهما من أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل.