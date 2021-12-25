قيادي بحماس: المقاومة جاهزة للرد على جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين

رام الله - دنيا الوطنشدد القيادي في حركة حماس، حسين أبو كويك، على أن المقاومة الفلسطينية جاهزة للرد على تغوّل الاحتلال وتصاعد جرائم مستوطنيه ضد الأهالي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.وأكد أبو كويك في تصريح صحفي، أن "الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم المستوطنين المنظمة والموجهة من قبل قوات الاحتلال، وآخرها قتل مستوطن دهسا بسيارته المسنة غدير مسالمة قرب بلدة سنجل شمال شرق رام الله".وأضاف أن هذه الجرائم تهدف إلى قتل الأبرياء من الأطفال والنساء، وهي دليل واضح على إرهاب المستوطنين المدعومين من الاحتلال.وتابع أبو كويك أن الاحتلال يهدف من وراء جرائمه إلى دفع شعبنا للاستسلام وعدم المقاومة والرضوخ لممارساته القمعية ومصادرة الأرضي وبناء المستوطنات.كما طالب أبناء شعبنا بتشكيل لجان حراسة شعبية لمساندة البلدات والقرى الفلسطينية التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين.ودعا القيادي في حماس، المجتمع الدولي الذي يتفرج على قمع الاحتلال لأبناء شعبنا وتهويد مقدساتنا والاعتداء على أشجارنا وأرضنا وقتل نساءنا وأطفالنا، إلى أخذ دوره الحقيقي في لجم الاعتداءات الاحتلالية المتواصلة.