المفوض العام في إكسبو: جناح فلسطين قدم صورة رائعة ومبتكرة للتراث الغني والخالد

رام الله - دنيا الوطنقال المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام في إكسبو 2020 الدولي نجيب العلي، "ان جناح فلسطين في إكسبو، بتصميمه الفريد وثرائه المبدع، يقدم صورة رائعة ومبتكرة للتراث الغني والخالد الذي تزخر به فلسطين عبر جميع مراحل تاريخها الطويل".وأضاف العلي خلال مراسم افتتاح فعاليات اليوم الوطني لدولة فلسطين من قبل وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير دولة في وزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين المرر "ان مشاركة فلسطين في هذا الحدث الدولي الضخم لها دلالات عميقة على إبداع الفلسطينيين المعهود، والصلة الوثيقة بالتراث الإنساني عبر العصور".وبين العلي" ان الجناح يستعرض التطورات، وفرص الأعمال المتاحة في فلسطين عبر مختلف القطاعات، وكذلك المنتجات التي يتم تصنيعها في فلسطين، مثل المنسوجات، ومنتجات خشب الزيتون، والمنتجات الغذائية، وقدم لنا لمحة عن التطورات المختلفة في مجالات التعليم، والفنون، والثقافة، والابتكار، والتكنولوجيا".وقال" الجناح مرآة صادقة لفلسطين لما فيها من فرص وثراء وتاريخ وتعكس تطلعاتها وطموحها المستقبلية نحو اقتصاد متنوع، ونمو مستدام لشعبها والاجيال القادمة، معرباً عن تقديره للجهود الفلسطينية المبذولة، لتحقيق هذه المشاركة الاستثنائية في هذا الملتقى الدولي في اكسبو 2020 دبي.وضمن احتفالات اليوم الوطني الفخري لفلسطين في "إكسبو 2020 دبي"، استقبلت منصة اليوبيل حفلاً خاصاً بهذه المناسبة، قدم خلالها مجموعة منوعة من الفعاليات والعروض الموسيقية الفلسطينية، والتي أشعلت حماس الجمهور.