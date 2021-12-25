الجهاد الإسلامي: لولا التنسيق الأمني والتطبيع لما تجرأ الاحتلال على الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقال بسام السعدي، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: إنه "لولا التطبيع والسقوط من بعض الدول العربية في مستنقع الاحتلال، والتنسيق الأمني للسلطة، لما تجرأ وتطاول الاحتلال وقطعان المستوطنين بهذه الهجمة المسعورة على أبناء الشعب الفلسطيني في قرى وبلدات الضفة".وأوضح السعدي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن استمرار الاعتداءات من جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين على الأرض والمقدسات والمواطنين، سيؤدي حتماً إلى هبات جماهيرية متواصلة، ربما تتطور إلى انتفاضة شاملة، موضحًا أن "هذه الاعتداءات المتواصلة تأتي في سياق الهجمة الصهيونية على شعبنا المتمسك بقضيته ومقاومته، والمتجذر بأرضه وحقوقه".ودعا السعدي كل القوى وفصائل العمل الوطني والإسلامي إلى ترسيخ الوحدة الفلسطينية، مشيراً إلى ضرورة تقوية الجبهة الداخلية لأبناء الشعب الفلسطيني بكل انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية.وطالب في هذا السياق، بتكثيف التعاون بين كل القوى والفصائل، لحماية شعبنا في وجه المؤامرات التي تحاك ضده، والممارسات العدوانية التي يتعرض لها.وختم السعدي بالقول: إن كل الشعوب المحتلة عبر التاريخ لم تنتصر إلا بالمقاومة والإرادة والصمود" مستذكراً تجارب الشعوب في فيتنام مروراً بأفغانستان والجزائر إلى كوبا ولبنان، ومؤكداً أن الشعب الفلسطيني بصموده وصبره ومقاومته على موعد مع النصر والتحرير.