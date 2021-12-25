شؤون فلسطينية

(فدا) يطالب بتشكيل نظام خاص لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

(فدا) يطالب بتشكيل نظام خاص لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) إن "الاعتداء الارهابي الذي أدى إلى استشهاد سيدة مسنة من سنجل دهسها مستوطن متعمدا، وقبلها استشهاد شاب من مخيم الأمعري اطلقت عليه قوات الاحتلال النار بحجة أنه كان يقود سيارته بسرعة، وقبلهما الشاب الذي استشهد من قرية مركة في جنين والذي أطلقت هذه القوات النار على سيارته وتركته يحترق في داخلها، ومثلها الكثير من الجرائم خاصة الهجمات الارهابية لرعاع المستوطنين على أهلنا في قرى نابلس سيما على قريتي برقة وسيلة الظهر".

وذكر (فدا) أن كل ذلك يجعل الجريمة الصهيونية واضحة ومتكاملة الاطراف والمعالم، وهي تجري بترتيب وتنسيق تامين بين قوات الاحتلال والمستوطنين، وهي جرائم إعدام ميداني للمدنيين الفلسطينيين العزل ولا يمكن تصنيفها إلا كجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وعلى المحكمة الجنائية الدولية محاكمة المستوى القيادي الصهيوني، السياسي والعسكري، عليها.

وأضاف (فدا) أن ما يجرى عبارة عن حرب مفتوحة وغير متكافئة وعدوان غاشم منفلت من عقاله تشنه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال والمتسلحة بأعتى أنواع الاسلحة عبر جيشها الارهابي وعصابات المستوطنين المنظمة والمحمية من أعلى المستويات في حكومة بنيت.

وأكد (فدا) أن لا فائدة أمام ذلك من الوعود الأمريكية بالتحرك ولا التزامها المتكرر بالسلام وبحل الدولتين وقد أثبتت التجربة خطأ وعقم المراهنة على الدور الامريكي المنحاز على الدوام لإسرائيل وأن مطلب تشكيل نظام خاص لتأمين الحماية الدولية لشعبنا بات أكثر من ضروري ومستعجل من الذهاب لإسعاف تسوية ترقد في غرفة الانعاش يستمر العالم، عربا وعجما، باستخدامها ذريعة لإلهاء الجانب الفلسطيني بينما تستمر إسرائيل في جرائم الحرب وعمليات التطهير العرقي بحق أبناء شعبنا.

وأوضح أن ذلك يحتم على الكل الفلسطيني رص الصفوف وتوحيد الخطاب وتكثيف العمل المشترك في الميدان من أجل التصدي لقوات الاحتلال ورعاع المستوطنين والعمل على المستوى السياسي وقبل كل شيء لضمان أن تكون دورة المجلس المركزي المرتقبة عاجلة وأن تكون مخرجاتها بالمستوى الكفيل بالتصدي للعدوان والارهاب الصهيوني الذي يشن على شعبنا ويجب أن تشعر إسرائيل بالثمن الباهظ الذي ستتكلفه إذا استمرت بجرائمها فذلك فقط الذي يجبرها على التوقف عن ارتكاب هذه الجرائم.

أخبار ذات صلة

نادي الأسير ينشر تفاصيل عملية القمع التي تعرض لها الأسرى في سجن نفحة

نادي الأسير ينشر تفاصيل عملية القمع التي تعرض لها الأسرى في سجن نفحة

وفاتان و82 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

وفاتان و82 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شابين جنوب جنين

الاحتلال يعتقل شابين جنوب جنين

وزير جيش الاحتلال يوضح أسباب تأجيل لقائه مع أبو مازن قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية

وزير جيش الاحتلال يوضح أسباب تأجيل لقائه مع أبو مازن قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية

5 إصابات في حريق منزل في كفر عقب شمال القدس

5 إصابات في حريق منزل في كفر عقب شمال القدس

ممثلا عن الرئيس.. اشتية يحضر قداس منتصف الليل في بيت لحم

ممثلا عن الرئيس.. اشتية يحضر قداس منتصف الليل في بيت لحم

ارتفاع أعداد إصابات (أوميكرون) في فلسطين

ارتفاع أعداد إصابات (أوميكرون) في فلسطين

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابين جنوب جنين

الاحتلال يعتقل شابين جنوب جنين

المحامي بولس: المعتقل أبو هواش فقدَ القدرة على الحركة

المحامي بولس: المعتقل أبو هواش فقدَ القدرة على الحركة

مجدلاني يدعو إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية

مجدلاني يدعو إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية

وفد من &#34;الديمقراطية&#34; يلتقي رئيس جامعة الأقصى بغزة

وفد من "الديمقراطية" يلتقي رئيس جامعة الأقصى بغزة

إعلام إسرائيلي: مستوطنان دخلا طولكرم بالخطأ قبل أن تسلمهما الشرطة الفلسطينية للجيش

إعلام إسرائيلي: مستوطنان دخلا طولكرم بالخطأ قبل أن تسلمهما الشرطة الفلسطينية للجيش

الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي تحتفل بأعياد الميلاد

الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي تحتفل بأعياد الميلاد

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: تصريحات منصور عباس سقوط في وحل العمالة الواضحة مع الاحتلال

"العربية الفلسطينية": تصريحات منصور عباس سقوط في وحل العمالة الواضحة مع الاحتلال

قناة إسرائيلية تكشف عن حدث &#34;غير معتاد&#34; بمنطقة قبر يوسف شرق نابلس

قناة إسرائيلية تكشف عن حدث "غير معتاد" بمنطقة قبر يوسف شرق نابلس

منوعات

شاهد: عمرو دياب ومجموعة من النجوم يحتفلون بالكريسماس بهذه الطريقة

شاهد: عمرو دياب ومجموعة من النجوم يحتفلون بالكريسماس بهذه الطريقة

ابنة ماجد المصري تطرد ضيوف حفل زفافها.. والدتها تكشف الحقيقة

ابنة ماجد المصري تطرد ضيوف حفل زفافها.. والدتها تكشف الحقيقة

ما حقيقة اعتزال غادة عبد الرازق الفن وارتدائها الحجاب؟

ما حقيقة اعتزال غادة عبد الرازق الفن وارتدائها الحجاب؟

شاهد: نانسي عجرم ترقص مع بناتها احتفالاً بعيد ميلاد زوجها

شاهد: نانسي عجرم ترقص مع بناتها احتفالاً بعيد ميلاد زوجها

برومانسية بالغة.. قبلة تشعل عيد زواج يوسف الخال ونيكول سابا العاشر

برومانسية بالغة.. قبلة تشعل عيد زواج يوسف الخال ونيكول سابا العاشر

أحلام الشامسي تبكي على المسرح وزوجها يحتضنها

أحلام الشامسي تبكي على المسرح وزوجها يحتضنها

بعد اعتزاله.. أدهم نابلسي يتلو آيات من القرآن الكريم

بعد اعتزاله.. أدهم نابلسي يتلو آيات من القرآن الكريم

شاهد: ابنة إلهام الفضالة تقوم بتذويب الفيلر من شفتيها بعد نفخهما

شاهد: ابنة إلهام الفضالة تقوم بتذويب الفيلر من شفتيها بعد نفخهما

والدة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بجمالها.. ومدى الشبه الكبير بينهما

والدة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بجمالها.. ومدى الشبه الكبير بينهما

كيف ردت شكران مرتجى على متابع سخر من أنفها؟

كيف ردت شكران مرتجى على متابع سخر من أنفها؟

عربي

وزير خارجية العراق: التوتر بين إيران وأمريكا يؤثر بشكل مباشر على أوضاعنا

وزير خارجية العراق: التوتر بين إيران وأمريكا يؤثر بشكل مباشر على أوضاعنا

مسؤول سعودي يعلن خطوة مهمة في طريق استئناف العلاقات مع إيران

مسؤول سعودي يعلن خطوة مهمة في طريق استئناف العلاقات مع إيران

احتجاجات في 36 مدينة مغربية رفضا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

احتجاجات في 36 مدينة مغربية رفضا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

السيسي: موقف مصر ثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج

السيسي: موقف مصر ثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج