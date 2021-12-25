شؤون فلسطينية

وفاتان و82 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

وفاتان و82 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة، و82 إصابة جديدة بكورونا و122 حالة تعافِ، بعد اجراء 711 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، بارتفاع اجمالي تراكمي للمصابين 189817 اصابة منها 1635 حالة نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين 186495 حالة، اجمالي الوفيات 1687 وفاة وبلغت الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 61 حالة منها 44 خطيرة وحرجة.

وبشأن التطعيمات، قالت إن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1606760 جرعة، وعدد الذين تلقوا اللقاح 535774 شخصا.

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