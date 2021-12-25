وزير جيش الاحتلال يوضح أسباب تأجيل لقائه مع أبو مازن قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن وزير الجيش بيني غانتس كان ينوي لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل تشكيل الحكومة الحالية.وبحسب الإذاعة، قال غانتس: "كان من المفترض أن ألتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبل تشكيل الحكومة الحالية، لكنني أجلت الاجتماع حتى لا يفشل تشكيل الحكومة".وفيما يتعلق بإيران وبرنامجها النووي، أكد وزير الجيش الإسرائيلي، أن "التحدي الإيراني أصبح أكثر أهمية، بسبب الخطر النووي الذي تنتجه إيران"، وفق تعبيره.