عربي

غانتس يكشف عن الدولة العربية التي يريد دفعها للتطبيع مع إسرائيل

غانتس يكشف عن الدولة العربية التي يريد دفعها للتطبيع مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أنه يسعى إلى التوصل لاتفاق حول تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وقال غانتس، خلال اجتماع موسع مع نشطاء حزبه (أزرق-أبيض): "آمل في أن نتمكن من دفع السعوديين إلى اتفاق لتطبيع العلاقات".

وأضاف: "في الوقت ذاته من الضروري أن نقوم بتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة والسلام مع الأردن ومصر وكذلك مع دول الاتفاقات الإبراهيمية".

يذكر أن صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أكدت أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، استبعد في مقابلة معها إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من السعودية وإندونيسيا، الدولتين اللتين وصفهما بـ"الكأس المقدسة" في العالم الإسلامي.

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