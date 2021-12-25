ارتفاع أعداد إصابات (أوميكرون) في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنكشف الدكتور كمال الشخرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، عن إحصائية جديدة لعدد المصابين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، (اوميكرون).وأكد الشخرة في تصريح عبر صفحة الوزارة على موقع (فيسبوك)، أنه تم تسجيل 5 إصابات جديدة بالمتحور الجديد، لافتا إلى أنه ذلك ارتفع عدد الاصابات بالمتحور في فلسطين الى 23 إصابة في مختلف محافظات الضفة.وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، قد اكد في تصريحات سابقة، بدخول المتحور الجديد الى فيروس كورونا الى فلسطين وذلك عندما تم اكتشاف 3 حالات مصابة بالمتحور.