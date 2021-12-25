شؤون فلسطينية

بعد سلسلة منخفضات متتالية.. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في الأراضي الفلسطينية

بعد سلسلة منخفضات متتالية.. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، تفاصيل الحالة الجوية التي من المتوقع أن تشهدها الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وشديد البرودة، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة،  والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد نهارا، وشديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد نهارا، وشديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو باردا نسبياً الى بارد نهارا، وشديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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