شؤون فلسطينية

مجدلاني يدعو إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية

مجدلاني يدعو إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد ومجدلاني مع وزير الموارد البشريه والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد الراجحي سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الاجتماعي وخدمة الاسر والفئات المهمشة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه بنظيره السعودي في مقر السفارة الفلسطينية في الرياض على هامش اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بدورته 41 ، حيث اطلعه على الأوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وماخلفته جائحة كورونا من آثار اجتماعية واقتصادية وارتفاع معدلات الفقر في ظل محدودية الموارد .

وتحدث د. مجدلاني عن الجهود التي تبذلها الوزارة في تعزيز نظام الحمايه عبر تحديث البيانات من خلال السجل الاجتماعي الوطني وعبر منهجية إدارة الحاله ونظام التحويل وتركيز استراتيجية الوزارة على التمكين الاقتصادي كأحد اهم التدخلات في ظل تزايد معدلات الفقر ومحدودية الموارد، مشيرا الى انه تم إنشاء المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتحقيق هذا الهدف.   

واشاد مجدلاني بدور المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا والدعم الذي تقدمه المملكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة فلسطين، شاكرا كرم الضيافه وحفاوة الاستقبال السعودي.

وطالب د. مجدلاني الوزير السعودي بإعادة النظر في القرار المتعلق بفرض رسوم على المرافقين للوافدين الفلسطينيين لافتاً إلى أن عدداً كبيراً منهم لا يستطيع العوده الى فلسطين اضافة الى إسهامهم في إعالة أسرهم في فلسطين وسوريا و لبنان التي تعيش ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبه، داعياً الى المزيد من التعاون بين البلدين وضرورة تبادل التجارب والخبرات. 

بدوره أشاد الوزير السعودي بالعلاقه بين الشعبين واستعداده لدعم فلسطين وتبادل التجارب الناجحة في مجال الحماية الاجتماعية والتدريب ووعد بنقل وجهة النظر الفلسطينية في ضرورة اعفاء أبناء الجالية الفلسطينية من الرسوم المفروضة على المرافقين.

 تلى ذلك لقاء آخر التقى خلاله وزير التنميه الاجتماعية د. أحمد مجدلاني بوزير العمل والشؤون الاجتماعيه في جمهورية العراق الدكتور عادل الركابي في مقر السفارة واطلع د. مجدلاني نظيره على برامج الحماية الاجتماعية وبرنامج التمكين الاقتصادي في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها شعبنا كما تحدث عن اعتماد دولة فلسطين منهجية الفقر متعدد الابعاد واعتماد سبعة مؤشرات لها، اضاف أيضا إلى اطلاق الوزارة السجل الوطني وتحديث البيانات ل ١٥٠ألف أسره داعياً نظيره إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية العراق لتحقيق التعاون المشترك والاستفادة المتبادلة بين البلدين

وأشاد وزير التنمية الفلسطيني بالعلاقات التاريخية والاخوية مع الشعب العراقي ودور الجيش العراقي الباسل في الدفاع عن الأراضي الفلسطينيه مذكرا بمشاركة شهداء الجيش العراقي في معارك حرب العام 1948 في جنين

بدوره تحدث وزير العمل والشؤون الاجتماعيه في جمهورية العراق عن العلاقات التاريخية بين الشعبين مؤكداً أن حب وتضامن الشعب العراقي مع الشعب الفلسطيني مستمر.

واوضح الركابي ان الوزراة تعتمد برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني كأداه من أدوات التنمية واتفق الوزيرين على تبادل التجارب وعمل مذكرة تفاهم بين البلدين حيث أبدى الوزير مجدلاني رغبته باستضافته في فلسطين لتعزيز اواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.






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