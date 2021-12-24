وفد من "الديمقراطية" يلتقي رئيس جامعة الأقصى بغزة

رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رئيس جامعة الأقصى الأستاذ الدكتور أيمن صبح في مقر الجامعة بمدينة غزة.وضم وفد الجبهة عدداً من أعضاء لجنتها المركزية عبد الحميد حمد مسؤول محافظة غزة، وسام زغبر مسؤول المكتب الصحفي، أحمد أبو حليمة مسؤول كتلة الوحدة الطلابية بجامعات ومعاهد قطاع غزة، محمد صالحة منسق الكتلة بالجامعة وأمل الدرة مسؤولة الطالبات بالجامعة ولفيف من قيادة وأعضاء الكتلة بالجامعة.وكان في استقبال وفد الجبهة إلى جانب رئيس الجامعة، كل من الدكتور ناصر أبو العطا عميد شؤون الطلبة، والدكتور محمد حمدان مدير الشؤون الثقافية والعلاقات العامة.ونقل وفد الجبهة تحيات الرفاق في قيادة الجبهة بقطاع غزة، وناقش القضايا الطلابية ولا سيما السماح بممارسة الأنشطة الطلابية بحرية، وتوفير المنح والاعفاءات الدراسية، واتاحة حسابات المودل أمام الطلبة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها القطاع جراء الحصار الإسرائيلي الذي انعكس على كافة مناحي الحياة.واكد وفد الجبهة ضرورة تحييد الجامعات عن تداعيات الانقسام الذي ألقى بظلاله على كافة مناحي الحياة ومنها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والنقابية. مشدداً على ضرورة إجراء انتخابات مجلس الطلبة في جامعة الأقصى وفق قانون التمثيل النسبي الكامل لضمان أوسع مشاركة وتمثيل للكتل الطلابية في الجامعة باعتبارها البوابة نحو إجراء الانتخابات العامة والتي تعد مدخلاً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.بدوره، شكر رئيس الجامعة أ.د أيمن صبح وفد الجبهة الديمقراطية على هذه الزيارة التي فتحت نافذة للنقاش في عديد القضايا التي تهم الجامعة والمسيرة التعليمية. وقدم شرحاً مفصلاً عن مسيرة الجامعة وتطورها في التعليم وفتح الكليات والأقسام الجديدة، بما يساهم في رفعة ونهضة الجامعة والمسيرة التعليمية.وأشار أ.د. صبح إلى أن الجامعة ستبقى أبوابها مفتوحة لكافة الطلبة من أبناء شعبنا في قطاع غزة وتقديم الخدمات الطلابية على أكمل وجه.