شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي: مستوطنان دخلا طولكرم بالخطأ قبل أن تسلمهما الشرطة الفلسطينية للجيش

إعلام إسرائيلي: مستوطنان دخلا طولكرم بالخطأ قبل أن تسلمهما الشرطة الفلسطينية للجيش
حاجز جبارة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الجمعة، أنباءً عن دخول مستوطنين اثنين مدينة طولكرم بالخطأ.

وأضافت أن عناصر شرطة فلسطينيين اقتادوا المستوطنيْن لتسليمهم للجيش الإسرائيلي، بالقرب من حاجز جبارة العسكري 

وكان مستوطنان يقلان مركبة دخلت قبل ثلاثة أسابيع مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، قبل أن يتم كشفهما من قبل مواطنين فلسطينيين الذين أحرقوا المركبة، قبل أن يتمكن الأمن الفلسطيني من إنقاذهما وتسليمهما للجيش الإسرائيلي.

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