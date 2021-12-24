إعلام إسرائيلي: مستوطنان دخلا طولكرم بالخطأ قبل أن تسلمهما الشرطة الفلسطينية للجيش

رام الله - دنيا الوطننقلت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الجمعة، أنباءً عن دخول مستوطنين اثنين مدينة طولكرم بالخطأ.وأضافت أن عناصر شرطة فلسطينيين اقتادوا المستوطنيْن لتسليمهم للجيش الإسرائيلي، بالقرب من حاجز جبارة العسكريوكان مستوطنان يقلان مركبة دخلت قبل ثلاثة أسابيع مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، قبل أن يتم كشفهما من قبل مواطنين فلسطينيين الذين أحرقوا المركبة، قبل أن يتمكن الأمن الفلسطيني من إنقاذهما وتسليمهما للجيش الإسرائيلي.