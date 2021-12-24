الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي تحتفل بأعياد الميلاد

رام الله - دنيا الوطناحتفلت الكنائس المسيحية، التي تسير حسب التقويم الغربي، في بيت لحم، يوم أمس، رغم الأجواء الباردة والماطرة، وبحضور رسمي وشعبي حاشد، بعيد الميلاد المجيد، الذي يصادف غدا السبت.ووصل موكب بطريرك القدس والأردن وسائر الديار المقدسة "بطريرك القدس للاتين" بيير باتيستا بيتسابالا، عصر أمس، إلى ساحة المهد، وسط مدينة بيت لحم، قادما من مدينة القدس، إيذانا ببدء احتفالات عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي.وكان في استقباله رئيس بلدية بيت لحم المحامي انطون سلمان، ومحافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، والدكتور رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية لمتابعة شؤون الكنائس، والسيدة رولا معايعة وزيرة السياحة والآثار، وقائد المنطقة العميد ركن ناظر عمر، ومدير عام شرطة المحافظة العميد حقوقي طارق الحاج، والوزراء ورجال الدين ورؤساء الأجهزة الأمنية، ومدير وممثلي مكتب الرئيس محمود عباس والوجهاء والمخاتير، وأبناء الرعايا والمحافظة، ومئات المواطنين من أبناء المدينة والمحافظة والقدس فلسطينيو ال 48.وبعد مصافحة غبطته لمستقبليه، توجه الموكب في مراسيم دينية إلى كنيسة المهد، ومن ثم إلى كنيسة القديسة كاترينا الرعوية للاتين، حيث كان في استقباله رئيس دير اللاتين الأب لويس ايندريكي ، ووجهاء وأبناء الرعية والآباء الفرنسيسكان، ورؤساء وممثلي الكنائس.وترأس البطريرك قداسا خاصا في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية، استعدادا لقداس منتصف الليل.وقال: "إن رسالتنا هي رسالة المحبة والطمأنينة والسلام التي أطلقها السيد المسيح، وبيت لحم اليوم تتزين بزينة الميلاد، وهي جميلة بأهلها ".وكانت الاحتفالات الرسمية والتقليدية والشعبية بدأت قبل ظهر أمس، حيث انطلق موكب غبطة البطريرك بيتسيبالا ، من ديوان البطريركية الكائن في باب الخليل في الساعة الحادية عشر من قبل ظهر أمس، بحضور المطران وليم شوملي والمطران بولس ماركوتسو والكهنة، وممثلو ووجهاء المؤسسات والجمعيات اللاتينية في القدس، ووجهاء الرعية في رتل من السيارات عبر طريق القدس.وعند وصول الموكب دير مار الياس، كان في استقباله حسب الاستاتيسكو رئيس بلدية بيت جالا نقولا خميس، وأعضاء المجلس البلدي، والأب حنا سالم كاهن رعية اللاتين، في بيت جالا، وكهنة وممثلي مؤسسات بيت جالا ووجهاء المنطقة، والأب إبراهيم فلتس عضو المجلس الاستشاري لحراسة الأراضي المقدسة منسق شؤون المراسم والاحتفالات الدينية ممثل الحراسة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، ووجهاء من رعية اللاتين في بيت لحم، وبعد مصافحة مستقبليه واصل الموكب مسيرته محاطاً بالخيالة إلى قبة راحيل، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له كاهن رعية اللاتين الأب رامي عساكرية، ونائب رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، ورئيس بلدية بيت ساحور جهاد خير، وكاهن رعية اللاتين في بيت ساحور الأب عيسى حجازين، ورؤساء وأعضاء وممثلي المؤسسات والجمعيات والراهبات، وأبناء الرعية.وبعد مصافحة مستقبليه تابع الموكب سيره. وعند فندق برادايس تقدم الموكب شرطة المرور الفلسطينية. وعند مفرق دوار مؤسسة العمل الكاثوليكي تقدم الموكب الفرق الكشفية المشاركة من محافظات الوطن في استعراض كشفي كبير عزفت خلاله ألحانها الوطنية والدينية عبر الشارع البطريركي القديم "راس افطيس" وشارع النجمة، وصولاً إلى ساحة المهد.وترأس غبطته صلاة خاصة، والدورة التقليدية إلى مغارة المهد، وقرعت الأجراس معلنة بدء الاحتفالات الميلادية. وفي الساعة الحادية عشرة وعشرة دقائق مساء أمس بدأ الاحتفال بالفرض الإلهي.كما ترأس غبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسيبالا القداس الاحتفالي الكبير ولفيف من المطارنة ورؤساء الأساقفة والكهنة ورجال الاكليريوس. وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل ترأس سيادته الدورة التقليدية للمغارة، حيث استمرت الصلاة حتى ساعات الفجر.وهنا رئيس بلدية بيت لحم المحامي انطون سلمان، الشعب الفلسطيني، بمناسبة حلول الأعياد الميلاد المجيدة، وقال ان بلدية بيت لحم وضعت برنامجا احتفاليا محليا وعالميا، لمناسبة الأعياد الميلادية، ونظمت العديد من الاحتفالات، من بينها إضاءة شجرة الميلاد، وافتتاح سوق الميلاد في شارع النجمة الذي استمر عشرة أيام، وكذلك إقامة أمسيات فنية ومعارض فنية، في ساحة المهد ومركز السلام، وهي مستمرة في تنظيم برنامجها الاحتفالي بمناسبة الأعياد الميلادية قدر الإمكان، بالرغم من عودة مخاطر متحورات جائحة كورونا، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي منعت وصول السياح إلى بيت لحم.وقال حميد إن بيت لحم اليوم وهي تحتفل بعيد الميلاد المجيد متألقة، بأجواء من البهجة والفرح، و بالرغم من الأجواء الباردة، هناك دفء المشاعر الفلسطينية التي تتميز بها هذه الاحتفالات.وتابع: رسالتنا اليوم من بيت لحم هي رسالة الشهداء والأسرى والجرحى والمبعدين، والشعب الفلسطيني باستمرار نضالنا وكفاحنا حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.من جهتها قالت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، إن الوزارة مستمرة في خطتها الوطنية لتنشيط السياحة رغم جائحة "كورونا".وأضافت أن نسبة الإشغال في الفنادق هذه الليلة، ستكون 80% وهذا مؤشر إيجابي، وبالتالي فإن المؤتمر السياحي الذي عقد في بيت لحم لتنشيط السياحة الداخلية، ومن داخل أراضي ٤٨ ألقى بظلاله الإيجابية.