"العربية الفلسطينية": تصريحات منصور عباس سقوط في وحل العمالة الواضحة مع الاحتلال





وأضافت: "هذه العمالة الصريحة لصالح التطرف الصهيوني، و استمرار مسلسل التطهير العرقي، و تزوير الحقائق التاريخية لشعبنا المرتبط بأرضه و مقدساته".



وأكدت الجبهة في بيان لها، أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته سيدافع عن نفسه، و أرضه ، و تاريخه المتجذر في الأرض، مضيفة:" بالسبل كافة المتاحة و المشروعة"، لافتة إلى أن الفلسطينيين يدقون ناقوس الخطر للعالم أجمع بضرورة التحرك العاجل للجم الاحتلال الصهيوني من مواصلة عدوانه على مقدرات شعبنا الوطنية.



وفي سياق قريب من ذلك، أكدت الجبهة أن استشهاد الشابين مدحت عبد العزيز، و محمد عباس، لدليل قاطع على استمرار العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني، محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تصاعد وتيرة جرائمه ضد أبناء شعبنا العزل بعدما أصدرت تعليماتها بإطلاق النار عليهم.



رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة العربية الفلسطينية:" إن تصريحات منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، بموافقته على قانون القومية العنصري، تتماهى مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية المتواصلة على شعبنا"، معتبرة ذلك "سقوطاً في وحل العمالة الواضحة و الصريحة".