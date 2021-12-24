قناة إسرائيلية تكشف عن حدث "غير معتاد" بمنطقة قبر يوسف شرق نابلس



ويرفض المستوطنون الانصياع لذلك، ويقتحمون المكان بالمئات مرة أو أكثر كل شهر، وبحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي خاصة خلال الأعياد اليهودية، ويقومون بتأدية طقوس وشعائر دينية.



ولم تؤكد مصادر فلسطينية أو تنف هذا الأنباء حتى كتابة هذا الخبر.وكان مهند صايل مدير مكتب شمال الضفة الغربية بوزارة السياحة والآثار الفلسطينية، كشف قبل نحو أسبوعين، أن الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين أحدثوا تغييرات جديدة داخل "قبر يوسف" شرق مدينة نابلس بما ينتهك حرمة المكان، ويزيد سطوة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه عليه.وتنص الاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أن مقام يوسف هو مقام تاريخي أثري مفتوح لجميع أصحاب الديانات والمؤمنين لزيارته بإشراف وتنسيق السلطة الفلسطينية، وأن هذا ينطبق على الإسرائيليين بمن فيهم المستوطنون.