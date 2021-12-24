شؤون فلسطينية

العسيلي: مشاركتنا في إكسبو نضال لمواجهة رواية التزوير الإسرائيلية لهويتنا وتراثنا الوطني

العسيلي: مشاركتنا في إكسبو نضال لمواجهة رواية التزوير الإسرائيلية لهويتنا وتراثنا الوطني
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، إن مشاركة دولة فلسطين في معرض إكسبو دبي 2020 الدولي، تعبير نضالي في مواجهة حرب الرواية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لتزوير تاريخنا وأرضنا وتراثنا ووجودنا.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الجمعة، مراسم اليوم الوطني لدولة فلسطين، بمشاركة وزير دولة في وزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين المرر.

ويأتي اليوم الوطني لدولة فلسطين ضمن برنامج إكسبو للاحتفال بالأيام الوطنية للدول المشاركة (أكثر 190 دولة ومنظمة دولية)، وضمن برنامج فعاليات جناح دولة فلسطين.

وتخلل الحفل الذي جرى بحضور ممثلين دوليين، رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة لإكسبو 2020 الدولي، وعلم دولة فلسطين، ومن ثم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، إضافة إلى جولة في جناحي فلسطين والإمارات.

ونقل العسيلي، تحيات الرئيس محمود عباس لنائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم، على الرعاية والاحتضان لجناح دولة فلسطين في المعرض.

وقال إن جناح فلسطين يُعرّف الزائرين بفلسطين وقضيتها، وتراثها وروايتها وهويتها الراسخة في وعي أجيالها المتعاقبة ووعي أمتينا العربية والإسلامية، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية والتجارية وسبل التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، ويعكس الحضارة العربية الفلسطينية الأصيلة الضاربة في أعماق التاريخ.

وبين أن المعرض يعبر أيضا عن رغبة دولة فلسطين في العيش والتعايش بحرية واستقلال مع الأسرة الدولية بجميع مكوناتها، ضمن دولة فلسطين المعترف بها على أساس الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وقال العسيلي ان شعبنا لن يقبل إلا بالحرية والاستقلال والعيش بكرامة على أرض وطنه فلسطين، ولن يقبل بالاحتلال الإسرائيلي مهما سعى لتجميل نفسه بأشكال مختلفة.

وأضاف: "بالرغم من الاحتلال والاستيطان والمعاناة الكبيرة والآلام التي يتكبدها شعبنا جرّاء استمرار الاحتلال وقمعه وانتهاكاته وجرائمه المتواصلة واغتصابه لحرية وطننا فلسطين، إلا أن جناح فلسطين يعكس تمسكنا بأمل السلام والانفتاح والشراكة مع الآخرين".

ولفت إلى أن تجسيد الهوية في الجناح يعكس قوة وصلابة الإنسان الفلسطيني، الصامد رغم ظروف القهر والاحتلال.

وتابع العسيلي: "كل هذا في مواجهة حرب الرواية التي تشنها إسرائيل في محاولة لتزوير تاريخنا وأرضنا وتراثنا. ووجودنا في إكسبو دبي 2020 هو تعبير نضالي بشكل آخر كما هو حال الفن المقاوم والموسيقى والسينما وغيرها".

وأكد أن جناح دولة فلسطين حاول إحضار فلسطين إلى العالم، واستحضار ما يشعر به الإنسان، عند وجوده في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.

وشدد العسيلي على إصرار شعبنا على تحقيق أهدافه وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، بهدف إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، بما فيها انعكاساته الإيجابية على العالم أجمع.





أخبار ذات صلة

المحامي بولس: المعتقل أبو هواش فقدَ القدرة على الحركة

المحامي بولس: المعتقل أبو هواش فقدَ القدرة على الحركة

مجدلاني يدعو إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية

مجدلاني يدعو إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية

وفد من &#34;الديمقراطية&#34; يلتقي رئيس جامعة الأقصى بغزة

وفد من "الديمقراطية" يلتقي رئيس جامعة الأقصى بغزة

إعلام إسرائيلي: مستوطنان دخلا طولكرم بالخطأ قبل أن تسلمهما الشرطة الفلسطينية للجيش

إعلام إسرائيلي: مستوطنان دخلا طولكرم بالخطأ قبل أن تسلمهما الشرطة الفلسطينية للجيش

الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي تحتفل بأعياد الميلاد

الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي تحتفل بأعياد الميلاد

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: تصريحات منصور عباس سقوط في وحل العمالة الواضحة مع الاحتلال

"العربية الفلسطينية": تصريحات منصور عباس سقوط في وحل العمالة الواضحة مع الاحتلال

قناة إسرائيلية تكشف عن حدث &#34;غير معتاد&#34; بمنطقة قبر يوسف شرق نابلس

قناة إسرائيلية تكشف عن حدث "غير معتاد" بمنطقة قبر يوسف شرق نابلس

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة دعس المواطنة مسالمة من قبل مستوطن وتعتبرها جريمة حرب

"الخارجية" تدين جريمة دعس المواطنة مسالمة من قبل مستوطن وتعتبرها جريمة حرب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المحامي بولس: المعتقل أبو هواش فقدَ القدرة على الحركة

المحامي بولس: المعتقل أبو هواش فقدَ القدرة على الحركة

مجدلاني يدعو إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية

مجدلاني يدعو إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية

وفد من &#34;الديمقراطية&#34; يلتقي رئيس جامعة الأقصى بغزة

وفد من "الديمقراطية" يلتقي رئيس جامعة الأقصى بغزة

الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي تحتفل بأعياد الميلاد

الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي تحتفل بأعياد الميلاد

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: تصريحات منصور عباس سقوط في وحل العمالة الواضحة مع الاحتلال

"العربية الفلسطينية": تصريحات منصور عباس سقوط في وحل العمالة الواضحة مع الاحتلال

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة دعس المواطنة مسالمة من قبل مستوطن وتعتبرها جريمة حرب

"الخارجية" تدين جريمة دعس المواطنة مسالمة من قبل مستوطن وتعتبرها جريمة حرب

حزب الشعب يهنئ الشعب الفلسطيني بالأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية

حزب الشعب يهنئ الشعب الفلسطيني بالأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية

وزارة المرأة تصدر بيان شجب وإدانة حول استشهاد السيدة الفقهاء

وزارة المرأة تصدر بيان شجب وإدانة حول استشهاد السيدة الفقهاء

منوعات

شاهد: حمو بيكا يهدّد صاحب تطبيق (فيس بوك) &#34;هتسقطوا معانا&#34;

شاهد: حمو بيكا يهدّد صاحب تطبيق (فيس بوك) "هتسقطوا معانا"

بلاغات جادة مضادة بين الإعلاميتين بسمة وهبة وأميرة بدر.. ما السبب؟

بلاغات جادة مضادة بين الإعلاميتين بسمة وهبة وأميرة بدر.. ما السبب؟

شاهد: الجمهور يستنجد بهاني شاكر بسبب أوس أوس

شاهد: الجمهور يستنجد بهاني شاكر بسبب أوس أوس

شاهد: زغرودة إسعاد يونس على الهواء مباشرة تثير الجدل

شاهد: زغرودة إسعاد يونس على الهواء مباشرة تثير الجدل

بسبب هذه الكلمة.. سمية الخشاب تتعرض لإنتقادات حادة

بسبب هذه الكلمة.. سمية الخشاب تتعرض لإنتقادات حادة

شاهد: الجمهور يهاجم غدير السبتي بسبب رقصتها الجريئة

شاهد: الجمهور يهاجم غدير السبتي بسبب رقصتها الجريئة

بعد إعتزال أدهم نابلسي الغناء.. هل ستعتزل شمس الكويتية الفن؟

بعد إعتزال أدهم نابلسي الغناء.. هل ستعتزل شمس الكويتية الفن؟

شاهد: غادة عبد الرازق تعترف بشكل علني عن أبرز عيوبها

شاهد: غادة عبد الرازق تعترف بشكل علني عن أبرز عيوبها

شاهد: سحر فوزي تثير الجدل بسبب إستبعادها من مسلسل &#34;جوقة عزيزة&#34;

شاهد: سحر فوزي تثير الجدل بسبب إستبعادها من مسلسل "جوقة عزيزة"

بعد غياب 10 سنوات.. أحمد سعد يحضر مفاجأة قوية للجمهور

بعد غياب 10 سنوات.. أحمد سعد يحضر مفاجأة قوية للجمهور

عربي

وزير خارجية العراق: التوتر بين إيران وأمريكا يؤثر بشكل مباشر على أوضاعنا

وزير خارجية العراق: التوتر بين إيران وأمريكا يؤثر بشكل مباشر على أوضاعنا

مسؤول سعودي يعلن خطوة مهمة في طريق استئناف العلاقات مع إيران

مسؤول سعودي يعلن خطوة مهمة في طريق استئناف العلاقات مع إيران

احتجاجات في 36 مدينة مغربية رفضا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

احتجاجات في 36 مدينة مغربية رفضا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

السيسي: موقف مصر ثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج

السيسي: موقف مصر ثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج