شؤون فلسطينية

حزب الشعب يهنئ الشعب الفلسطيني بالأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية

حزب الشعب يهنئ الشعب الفلسطيني بالأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تقدم حزب الشعب الفلسطيني بأسمى التهاني والتبريكات من جميع أبناء شعبنا في الوطن والشتات بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.

وأكد الحزب في تهنئته، يقول: إن هذه الأعياد هي أعياد الشعب الفلسطيني بكل أطيافه، وأن أبناء شعبنا من الطوائف المسيحية جزء أصيل من النسيج الوطني الفلسطيني، يتقدمون الصفوف الأولى في النضال ولا يبخلون بالتضحيات من أجل الوطن واحقاق العدل على الأرض.

وتمنى الحزب لأبناء شعبنا من الطوائف المسيحية أعياداً سعيدة بالميلاد وبرأس السنة، آملاً أن تأتي الأعياد المقبلة وقد حقق شعبنا أهدافه الوطنية في التحرر والاستقلال.

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