وزير الثقافة يفتتح "المتحف المحظور" على جبل الريسان

رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الثقافة عاطف أبو سيف، اليوم الجمعة، "المتحف المحظور" فوق قمة جبل الريسان المهدد بالمصادرة من قبل المستوطنين قرب قريتي كفر نعمة ورأس كركر غرب مدينة رام الله.وقال أبو سيف إن المتحف المحظور فكرة تعكس عمق الإبداع الفلسطيني لمقاومة مصادرة الأراضي، حيث قامت مجموعة من الفنانين الشبان، الفلسطينيين والأجانب، بتركيب أعمال فنية مختلفة في المنطقة المهددة بالمصادرة، وأقاموا متحفهم ووضعوا حجر الأساس، وهو قطعة فنية من حجر طبيعي من جبال المنطقة حمل اسم المتحف.وأضاف أبو سيف: "لأن الإبداع في فلسطين يلاحق ولأن الفن يصادر ولأن الفنان والكاتب يعتقلان ولأن الاحتلال لا يريد لنا الحياة، فنحن نواجهه بقوة وعطاء، فهذا المتحف المحظور هو رسالة مغامرة وابداع وتحدٍ ومقاومة وفن، في حرب بين شهوة التدمير التي تميز الاحتلال وبين التوق للإبداع الذي يميز الفلسطيني".