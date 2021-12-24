شؤون فلسطينية

وزارة المرأة تصدر بيان شجب وإدانة حول استشهاد السيدة الفقهاء

وزارة المرأة تصدر بيان شجب وإدانة حول استشهاد السيدة الفقهاء
جنازة السيدة غدير فقهاء
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة شؤون المرأة، اليوم الجمعة، بيان شجب وإدانة حول استشهاد السيدة غدير الفقهاء (63 عاماً)، إثر تعرضها للدهس من قبل مستوطن على الشارع الرئيسي قرب بلدة سنجل صباح اليوم، بينما كانت تنتظر مع زوجها سيارة تقلهما إلى مدينة نابلس، حسب بيان صادر عن بلدية سنجل.

وعبرت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن استنكارها قيام  الحكومة الإسرائيلية بتوفير الغطاء لإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، خاصة النساء وهذا مؤشر خطير على حياة نسائنا من استمرار مسلسل القتل الممنهج ضدهن من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه بشكل متعمد.

وتؤكد الوزارة على مطالبةً مجلس الأمن الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية بتحمّل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه انتهاكات وجرائم المستوطنين ضد النساء وشعبنا الأعزل، واتخاذ ما يلزم لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقفها فورًا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وتؤكد الوزارة أن اعتداءات الميليشيات الاستيطانية على النساء الفلسطينيات هو المشهد اليومي المسيطر على حياة المواطنين في الأرض الفلسطينية من شمالها الى جنوبها، كسياسة استعمارية إسرائيلية تقوم على استهداف الفلسطينيين بشتى الوسائل والأساليب في إطار تعميق الاستيطان ومحاربة الوجود الفلسطيني، بهدف إغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشريف.

وتحمّل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم وإرهاب المستوطنين، فإنها تحذّر من مخاطر الصمت الدولي على هذه الاعتداءات، و تطالب  بلجنة تحقيق دولية لما تقوم به قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال من اقتحامات واعتداءات على المواطنين واستهداف كل ما هو على هذه الأرض الفلسطينية من بشر وحجر وشجر.

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