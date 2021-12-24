إسرائيل: المصادقة على فرض قيود صحية جديدة





وبموجب هذه الخطة ستعمل المراكز التجارية المسقوفة وفق الشارة البنفسجية، أما المحلات التجارية في المراكز المسقوفة والمفتوحة فيلزم مستخدموها وزبائنها بإبراز الشارة الخضراء قبل دخولها وينطبق ذلك أيضًا على العاملين في هذه المراكز، وذلك باستثناء المحلات التجارية الضرورية التي ستعمل وفق الشارة البنفسجية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



أما أكشاك الطعام في مراكز التسوق ستوفر خدمة العملاء بإبراز الشارة الخضراء دون السماح بالجلوس وإنما بالخدمة الذاتية فقط.



ولن تنطبق الشارة الخضراء في المجمعات التجارية ومراكز التسوق على الأماكن التي تقدم خدمات أساسية، كمتاجر بيع منتجات صحية (فارم)، وأخصائي بصريات، ومتاجر بيع مستلزمات طبية، وسوبر ماركت، ومحلات البقالة حيث ستستمر في العمل كما هو متبع حاليًا في هذه الأماكن.



وستدخل هذه الأنظمة حيز التنفيذ منتصف ليلة الأحد الاثنين المقبلة.



رام الله - دنيا الوطنصادق (كابينت كورونا) في إسرائيل اليوم، على فرض قيود صحية جديدة في المجمعات والمراكز التجارية.