شؤون فلسطينية

مجدلاني يلتقي عدداً من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالرياض ويضعهم بصورة الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

مجدلاني يلتقي عدداً من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالرياض ويضعهم بصورة الأوضاع بالأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني وبدعوة من سفير دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية باسم الاغا، وزراء الشؤون الاجتماعية والسفراء العرب كلا من وزراء الجمهورية الجزائرية والجمهورية التونسية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والجمهورية اللبنانية والجمهورية الليبية والأمين العام المساعد للجامعة العربية والوزير المفوض للجامعة العربية طارق النابلسي.

ووضع الوزراء والسفراء بصورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإجراءات الاحتلال المتواصلة ضد أبناء شعبنا وممتلكاته، وتهويد مدينة القدس.
 
وتابع د.مجدلاني: أن دولة فلسطين تمر لأوضاع اقتصادية صعبة نتيجة ما يقوم به الاحتلال من قرصنة أموال الضرائب.

هذا وكان في استقبال الضيوف السفير باسم الأغا والسفير محمود الأسدي القنصل العام الفلسطيني في جدة و طاقم السفارة وعددا من وجهاء الجالية.

وجاءت هذه الدعوة في ختام أعمال الدورة 41 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وفعاليات منتدى برنامج إدارة التحولات الاجتماعية لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب في العاصمة الرياض.

وقد مثل دولة فلسطين في المنتدى وفد رفيع بمشاركة د.احمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية ووكيل الوزارة عاصم خميس.


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