دولي

لنشرها محتوى "محظورا".. روسيا تفرض غرامة قدرها 87 مليون يورو على (غوغل)

لنشرها محتوى "محظورا".. روسيا تفرض غرامة قدرها 87 مليون يورو على (غوغل)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فرضت محكمة روسية على (غوغل) غرامة قدرها 87 مليون يورو ( 7,2 مليارات روبل وفق سعر الصرف الحالي) على خلفية عدم حذف محتويات "محظورة".

يأتي ذلك في خضم تزايد العقوبات ضد الشركات الرقمية في روسيا، حسب ما نقل موقع (فرانس 24).

وأعلن المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو في حسابه على (تلغرام) إدانة (غوغل) "بمعاودة الجرم" على خلفية عدم حذف الشركة الأمريكية العملاقة من منصاتها محتويات تصنّفها روسيا محظورة.

وتفرض روسيا عادة عقوبات على الشركات الرقمية الكبرى متّهمة إياها بعد حذف محتويات تروّج للمخدرات والانتحار وأخرى على صلة بالمعارضة.

وكانت موسكو أجبرت في أيلول/سبتمبر وقبيل الانتخابات التشريعية  شركتي (آبل) و(غوغل) المتّهمتين بـ"بالتدخل في الانتخابات" على حذف التطبيق الخاص بالمعارض الروسي ألكسي نافالني من متجريهما الرقميين في روسيا، فيما هدّدت السلطات الروسية بتوقيف موظفين في هاتين الشركتين في روسيا إن لم تتعاونا، وفق مصادر داخلية في هاتين المجموعتين.

وأغلقت روسيا أيضا مواقع إلكترونية عدة على صلة بنافالني الذي صنّف القضاء الروسي منظّماته بأنها "متطرفة". 

وفي أيلول/سبتمبر أعلنت هيئة الإشراف على الاتصالات الروسية، روسكوماندور، وقف ست برمجيات رائجة للشبكات الافتراضية الخاصة (في بي أن) تتيح الدخول إلى مواقع إلكترونية محظورة في روسيا.

أخبار ذات صلة

تعرّف على آخر المعلومات حول المتحور الجديد (أوميكرون)

تعرّف على آخر المعلومات حول المتحور الجديد (أوميكرون)

فرنسا: توصية بجرعة ثالثة من اللقاح بعد ثلاثة شهور عن الجرعة الأخيرة

فرنسا: توصية بجرعة ثالثة من اللقاح بعد ثلاثة شهور عن الجرعة الأخيرة

الولايات المتحدة: 3288 وفاة يومية جديدة بـ(كورونا)

الولايات المتحدة: 3288 وفاة يومية جديدة بـ(كورونا)

تركيا: إنقاذ مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل إزمير

تركيا: إنقاذ مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل إزمير

في رسالته بمناسبة عيد الميلاد.. جونسون يحث البريطانيين على التطعيم ضد كورونا

في رسالته بمناسبة عيد الميلاد.. جونسون يحث البريطانيين على التطعيم ضد كورونا

قائد الحرس الثوري محذرا قادة إسرائيل: أي خطأ سنقطع أيديهم

قائد الحرس الثوري محذرا قادة إسرائيل: أي خطأ سنقطع أيديهم

نيويورك: (كورونا) يخرّب احتفالات رأس السنة في تايمز سكوير للعام الثاني

نيويورك: (كورونا) يخرّب احتفالات رأس السنة في تايمز سكوير للعام الثاني

أخبار &#34;سارة&#34; من جنوب إفريقيا حول انتشار متحور (أوميكرون)

أخبار "سارة" من جنوب إفريقيا حول انتشار متحور (أوميكرون)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بنابلس

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بنابلس

الخليل: مئات المستوطنين يحاولون اقتحام عدة قرى في مسافر يطا

الخليل: مئات المستوطنين يحاولون اقتحام عدة قرى في مسافر يطا

إصابة ستة شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

إصابة ستة شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

مستوطنون يعتدون على مواطن في بلدة عزموط شرق نابلس

مستوطنون يعتدون على مواطن في بلدة عزموط شرق نابلس

الصحة: تسجيل 9 حالات وفاة و336 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

الصحة: تسجيل 9 حالات وفاة و336 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

جبارين: وجهنا رسالة للوسطاء أنه لا يمكن أن نترك أسرانا لقمة سائغة للاحتلال

جبارين: وجهنا رسالة للوسطاء أنه لا يمكن أن نترك أسرانا لقمة سائغة للاحتلال

شاهد: استشهاد مسنة جراء دهسها من قبل مستوطن برام الله

شاهد: استشهاد مسنة جراء دهسها من قبل مستوطن برام الله

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم 130 وتحذيرات من خطورة وضعه الصحي

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم 130 وتحذيرات من خطورة وضعه الصحي

منوعات

شاهد: حمو بيكا يهدّد صاحب تطبيق (فيس بوك) &#34;هتسقطوا معانا&#34;

شاهد: حمو بيكا يهدّد صاحب تطبيق (فيس بوك) "هتسقطوا معانا"

بلاغات جادة مضادة بين الإعلاميتين بسمة وهبة وأميرة بدر.. ما السبب؟

بلاغات جادة مضادة بين الإعلاميتين بسمة وهبة وأميرة بدر.. ما السبب؟

شاهد: الجمهور يستنجد بهاني شاكر بسبب أوس أوس

شاهد: الجمهور يستنجد بهاني شاكر بسبب أوس أوس

شاهد: زغرودة إسعاد يونس على الهواء مباشرة تثير الجدل

شاهد: زغرودة إسعاد يونس على الهواء مباشرة تثير الجدل

بسبب هذه الكلمة.. سمية الخشاب تتعرض لإنتقادات حادة

بسبب هذه الكلمة.. سمية الخشاب تتعرض لإنتقادات حادة

شاهد: الجمهور يهاجم غدير السبتي بسبب رقصتها الجريئة

شاهد: الجمهور يهاجم غدير السبتي بسبب رقصتها الجريئة

بعد إعتزال أدهم نابلسي الغناء.. هل ستعتزل شمس الكويتية الفن؟

بعد إعتزال أدهم نابلسي الغناء.. هل ستعتزل شمس الكويتية الفن؟

شاهد: غادة عبد الرازق تعترف بشكل علني عن أبرز عيوبها

شاهد: غادة عبد الرازق تعترف بشكل علني عن أبرز عيوبها

شاهد: سحر فوزي تثير الجدل بسبب إستبعادها من مسلسل &#34;جوقة عزيزة&#34;

شاهد: سحر فوزي تثير الجدل بسبب إستبعادها من مسلسل "جوقة عزيزة"

بعد غياب 10 سنوات.. أحمد سعد يحضر مفاجأة قوية للجمهور

بعد غياب 10 سنوات.. أحمد سعد يحضر مفاجأة قوية للجمهور

عربي

وزير خارجية العراق: التوتر بين إيران وأمريكا يؤثر بشكل مباشر على أوضاعنا

وزير خارجية العراق: التوتر بين إيران وأمريكا يؤثر بشكل مباشر على أوضاعنا

مسؤول سعودي يعلن خطوة مهمة في طريق استئناف العلاقات مع إيران

مسؤول سعودي يعلن خطوة مهمة في طريق استئناف العلاقات مع إيران

السيسي: موقف مصر ثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج

السيسي: موقف مصر ثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج

ليبيا: تشكيل لجنة برلمانية لإعداد خريطة طريق بعد 24 ديسمبر

ليبيا: تشكيل لجنة برلمانية لإعداد خريطة طريق بعد 24 ديسمبر