لنشرها محتوى "محظورا".. روسيا تفرض غرامة قدرها 87 مليون يورو على (غوغل)

رام الله - دنيا الوطنفرضت محكمة روسية على (غوغل) غرامة قدرها 87 مليون يورو ( 7,2 مليارات روبل وفق سعر الصرف الحالي) على خلفية عدم حذف محتويات "محظورة".يأتي ذلك في خضم تزايد العقوبات ضد الشركات الرقمية في روسيا، حسب ما نقل موقع (فرانس 24).وأعلن المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو في حسابه على (تلغرام) إدانة (غوغل) "بمعاودة الجرم" على خلفية عدم حذف الشركة الأمريكية العملاقة من منصاتها محتويات تصنّفها روسيا محظورة.وتفرض روسيا عادة عقوبات على الشركات الرقمية الكبرى متّهمة إياها بعد حذف محتويات تروّج للمخدرات والانتحار وأخرى على صلة بالمعارضة.وكانت موسكو أجبرت في أيلول/سبتمبر وقبيل الانتخابات التشريعية شركتي (آبل) و(غوغل) المتّهمتين بـ"بالتدخل في الانتخابات" على حذف التطبيق الخاص بالمعارض الروسي ألكسي نافالني من متجريهما الرقميين في روسيا، فيما هدّدت السلطات الروسية بتوقيف موظفين في هاتين الشركتين في روسيا إن لم تتعاونا، وفق مصادر داخلية في هاتين المجموعتين.وأغلقت روسيا أيضا مواقع إلكترونية عدة على صلة بنافالني الذي صنّف القضاء الروسي منظّماته بأنها "متطرفة".وفي أيلول/سبتمبر أعلنت هيئة الإشراف على الاتصالات الروسية، روسكوماندور، وقف ست برمجيات رائجة للشبكات الافتراضية الخاصة (في بي أن) تتيح الدخول إلى مواقع إلكترونية محظورة في روسيا.