إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بنابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات شهدتها مناطق عدة بمحافظة نابلس.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن خمسة مواطنين في قرية برقة شمال غرب نابلس وبيتا جنوبها، أصيبوا بالرصاص المعدني.وأضاف أن 43 مواطنا آخرين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع و3 بكسور جراء سقوطهم أثناء ملاحقة جنود الاحتلال الإسرائيلي لهم في برقة، وبيت دجن، وبيتا.وأشار جبريل إلى جيش الاحتلال منع مركبات الإسعاف من الدخول إلى برقة، ما اضطر الطواقم الطبية للدخول إليها سيرا.