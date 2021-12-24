فرنسا: توصية بجرعة ثالثة من اللقاح بعد ثلاثة شهور عن الجرعة الأخيرة





تأتي هذه التوصية الجديدة ضمن الجهود المستمرة للحد من انتشار المتحور (أوميكرون) في البلاد.



وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، إن فرنسا قد تشهد مئة ألف إصابة يومية بـ (كوفيد-19) قريباً، ارتفاعا من نحو 70 ألف إصابة حالياً، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة خامسة من الجائحة.



وكانت فرنسا قد سجلت الخميس أكثر من 91 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في أكبر عدد إصابات يومية تسجله على الإطلاق منذ تفشي الجائحة، كما ارتفع عدد الوفيات بينما تواجه البلاد موجة خامسة من الفيروس.



وقال فيران،: "أرقام اليوم ليست جيدة"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



كما أظهرت بيانات الوزارة أن فرنسا سجلت 179 وفاة أخرى في المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية، في حين بلغ عدد مرضى فيروس (كورونا) في وحدات العناية المركزة 3208 مرتفعا بواقع 61 مريضا عن اليوم السابق.



رام الله - دنيا الوطنأوصت هيئة الصحة الفرنسية، بجرعة ثالثة من لقاح (كورونا) يفصلها ثلاثة شهور عن الجرعة الأخيرة.