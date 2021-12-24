شؤون فلسطينية

غانتس: الفترة الحالية واحدة من أكثر الفترات هدوءاً بفضل عملية "حارس الأسوار"

غانتس: الفترة الحالية واحدة من أكثر الفترات هدوءاً بفضل عملية "حارس الأسوار"
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الجمعة، إن عملية "حارس الأسوار" أصابت البنية التحتية لحركة حماس من الجو والبحر والبر.

وأضاف في تصريحات لصحيفة (معاريف): أننا "نجحنا في حرمان حماس من كل قدراتها الهجومية في العملية،" مشيراً إلى أن "الفترة الحالية هي واحدة من أكثر الفترات هدوء التي حققناها بفضل العملية"، وفق زعمه.

وتابع غانتس: "لقد عززنا سياسة الرد، وفي ذات الوقت نحن نسمح لأكثر من مليوني فلسطيني بالعيش مع استمرار الجهود لإعادة الأسرى"، وفق تعبيره.

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