غانتس: الفترة الحالية واحدة من أكثر الفترات هدوءاً بفضل عملية "حارس الأسوار"
قال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الجمعة، إن عملية "حارس الأسوار" أصابت البنية التحتية لحركة حماس من الجو والبحر والبر.
وأضاف في تصريحات لصحيفة (معاريف): أننا "نجحنا في حرمان حماس من كل قدراتها الهجومية في العملية،" مشيراً إلى أن "الفترة الحالية هي واحدة من أكثر الفترات هدوء التي حققناها بفضل العملية"، وفق زعمه.
وتابع غانتس: "لقد عززنا سياسة الرد، وفي ذات الوقت نحن نسمح لأكثر من مليوني فلسطيني بالعيش مع استمرار الجهود لإعادة الأسرى"، وفق تعبيره.
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