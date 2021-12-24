غانتس: الفترة الحالية واحدة من أكثر الفترات هدوءاً بفضل عملية "حارس الأسوار"





وتابع غانتس: "لقد عززنا سياسة الرد، وفي ذات الوقت نحن نسمح لأكثر من مليوني فلسطيني بالعيش مع استمرار الجهود لإعادة الأسرى"، وفق تعبيره.





وأضاف في تصريحات لصحيفة (معاريف): أننا "نجحنا في حرمان حماس من كل قدراتها الهجومية في العملية،" مشيراً إلى أن "الفترة الحالية هي واحدة من أكثر الفترات هدوء التي حققناها بفضل العملية"، وفق زعمه.