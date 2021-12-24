الرئيس عباس: نثمن مواقف الأردن تجاه قضية فلسطين ودعم حقوق شعبنا

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، اليوم الجمعة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير الداخلية الأردني مازن عبد الله هلال الفراية، الذي يزور فلسطين ممثلا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد حسب التقويم الغربي، يرافقه سفير الأردن لدى فلسطين محمد أبو وندي.ووضع الرئيس عباس، الوزير الفراية في صورة آخر المستجدات، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين وأهمية تعزيزها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وثمن الرئيس مواقف الأردن، ملكا وحكومة وشعبا، تجاه قضية فلسطين ودعم حقوق شعبنا في دولة مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.بدوره، نقل الوزير الفراية للرئيس محمود عباس تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وتهنئته لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، مؤكدا موقف المملكة الأردنية الهاشمية والعاهل الأردني الداعم للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.